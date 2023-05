Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schleiz (ots)

Am 09.05.2023, parkte der Fahrer eines schwarzen PKW BMW diesen in Schleiz in der Berthold-Schmidt-Straße ab. Gegen 12.30 Uhr stellte er Beschädigungen an dem Fahrzeug fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW und entfernte sich dann, ohne seinen erforderlichen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen, von der Unfallstelle. Zeugen, welche zu dem Unfall Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saale-Orla, Tel.: 03663 4310 in Verbindung zu setzen.

