POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Hoher Schaden nach Unfall

Auf der Landesstraße 1110 kollidierten am Mittwochabend zwei Fahrzeuge miteinander. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem Renault gegen 18.15 Uhr von der Brettener Straße auf die L1110 und kollidierte mit dem Audi einer vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Babstadt: Zwei Verletzte nach Unfall

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 530 an der Einmündung der Kreisstraße 2043 bei Babstadt zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem VW Passat in Richtung Siegelsbach auf die vorfahrtsberechtigte Straße ein und übersah vermutlich eine 35-jährige Audi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der Pkw wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von circa 16.000 Euro.

Heilbronn: Mountainbike entwendet

Das schwarze Mountainbike eines 30-Jährigen wurde am Mittwoch in der Friedrich-Dürr-Straße in Heilbronn entwendet. Der Mann parkte das schwarze Cube-Mountainbike zwischen 2 Uhr und 11 Uhr vor einer Bäckerei und schloss es dort ab. Als er zurückkam, war das Fahrrad verschwunden.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: In Rolltor gefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

5.000 Euro Schaden entstanden einer Firma in der Bismarckstraße in Heilbronn am Mittwochmittag. Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter gegen das Einfahrtstor einer Tiefgarage und beschädigte dies erheblich. Anschließend flüchtete der Verursacher.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Lauffen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Straße "Im Brühl" in Lauffen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Bislang Unbekannte kletterten vermutlich zwischen 20 Uhr und 7 Uhr über einen dortigen Maschendrahtzaun und brachen den Zigarettenautomaten auf. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Es wurden sämtliche Zigaretten und das Münzgeld entwendet.

Hinweise zur Tat werden durch das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Neuenstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nordstraße in Neuenstadt am Kocher kam es bereits am Dienstag auf dem Parkplatz eines Ladens zu einer Unfallflucht. Zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr parkte ein 76-Jähriger seinen Opel Meriva auf dem dortigen Parkplatz. Als er zu seinem PKW zurückkam, stellte er einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro fest.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neuenstadt: Falsch überholt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Zwischen Bürg und Möckmühl ereignete sich am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 1095 ein Unfall. Eine 50-Jährige überholte gegen 15.05 Uhr mit ihrem Ford Mondeo kurz vor einer Kuppe einen vorausfahrenden BMW, obwohl sie den Gegenverkehr nicht einsehen konnte. Beim Überholvorgang kam ihr ein Fahrzeug entgegen, weshalb die 50-Jährige nach rechts auswich. Hierbei kollidierte sie seitlich mit dem Fahrzeug einer 55-Jährigen.

Die Polizei benötigt nun noch die Aussage, des Fahrzeuglenkers, welcher ordnungsgemäß über die Kuppe fuhr. Der Fahrzeuglenker und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad-Friedrichshall-Plattenwald: Mountainbike gestohlen

Das schwarze Mountainbike der Marke Bulls eines 32-Jährigen wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Johanniterstraße im Plattenwald entwendet. Der Mann parkte sein Mountainbike in der dortigen Tiefgarage und schloss es ab. Als er zurückkam, war das Fahrrad verschwunden.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Neckarsulm: Zu schnell unterwegs - Unfall verursacht

Zu schnell unterwegs war wohl ein 18-Jähriger am Mittwochmittag in der Austraße in Neckarsulm. Gegen 14.15 Uhr kam er mit seinem Ford Fiesta in Höhe der Kläranlage vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Beilstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Freitag, den 17. März, kam es in der August-Lämmle-Straße zu einer Unfallflucht. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr stand der Kia XCreed eines 37-Jährigen entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er auf der linken Seite einen Schaden von circa 2.000 Euro feststellen. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

