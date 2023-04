Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Durch Golf-Fahrer genötigt

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter VW Golf-Fahrer am Donnerstagnacht eine 19-Jährige in ihrem Mini Cooper genötigt haben soll. Die junge Frau fuhr gegen 0 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Kupferzell in Richtung Gaisbach. Auf Höhe Hesselbronn fuhr ihr ein schwarzer Golf 5 oder 6 mit dem Teilkennzeichen SHA-LT das erste Mal dicht auf. Auf Höhe der Abzweigung zur Landesstraße 1036 nach Öhringen überholte der Golf den Mini und fuhr dann nur noch mit etwa 50 km/h und drosselte bis zur nächsten Ampel das Tempo auf 20 km/h. Danach fuhr der Golf mit Schrittgeschwindigkeit, sodass die 19-Jährige diesen überholte. An der nächsten Abzweigung an einer Parkbucht zwischen Kupferzell und Gaisbach überholte wiederum der Golf den Mini Cooper und fuhr mit 20 km/h, Schlangenlinien und eingeschaltetem Warnblinklicht, sodass die 19-Jährige nicht mehr daran vorbeifahren konnte. An der Einmündung Gaisbach Süd bog der Golf-Lenker dann in letzter Sekunde rechts ab. Im Fahrzeug befanden sich mindestens zwei männliche Personen. Wer kann Angaben zum Vorfall oder dem Fahrer machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Zwei Frauen Mitte 20 mit grauem Kleinwagen nach Unfall geflüchtet

Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließen zwei unbekannte Frauen an einem VW Polo am Samstag, 8. April, in Künzelsau. Die Besitzerin des Pkws parkte diesen gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Würzburger Straße. Die unbekannte Fahrerin eines grauen, älteren Kleinwagens mit Teilkennzeichen PF-DF rangiert laut Zeugenangaben und beschädigte hier die Heckstoßstange des Polos. Die beiden Insassen, die als Frauen Mitte 20 beschrieben wurden, stiegen aus und schauten sich den Schaden an. Sie fuhren anschließend weiter, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

