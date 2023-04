Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochvormittag einen Verkehrsunfall in Hardheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr stand der Mitsubishi ASX in einer Parkbucht vor einer Bankfiliale in der Wertheimer Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

