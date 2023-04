POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pfedelbach: Münzen aus Milchautomat gestohlen

Ein Unbekannter brach am Donnerstagmorgen einen Milchautomaten in Pfedelbach auf. Der Täter entwendete aus dem Gerät in der Windischenbacher Straße gegen 6 Uhr einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag und flüchtete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Bretzfeld-Schwabbach: In Haus eingebrochen

Aus einem leerstehenden Einfamilienhaus in Bretzfeld-Schwabbach entwendeten Unbekannte zwischen dem 27. März und vergangenem Dienstag eine Münzsammlung. Der oder die Täter verschafften sich über eine Scheune Zutritt zum Gebäude in der Hauptstraße und durchsuchten und beschädigten mehrere Möbel. Neben den Münzen stahlen sie außerdem eine Armbanduhr. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0796 9400 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

Öhringen: Fahrradfahrer verletzt und geflüchtet - Täterin geschnappt

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nach einer Unfallflucht mit einem verletzten Fahrradfahrer, konnte die Verursacherin geschnappt werden. Die 53-Jährige war am Mittwoch gegen 6 Uhr mit ihrem Ford Ka auf der Möhringer Straße unterwegs. Dort bog sie nach links in die Sudetenstraße ab und fuhr hierbei so weit links, dass sie den an der Kreuzung wartenden 51-jährigen Radfahrer auf dessen rechter Seite streifte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Anschließend entfernte sich die Pkw-Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund einer an der Unfallstelle aufgefundenen Plastikabdeckung des Autos konnte festgestellt werden, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen der Marke Ford handelte. Bei der anschließenden Fahndung konnte das gesuchte Fahrzeug auf einem Mitarbeiterparkplatz gefunden werden. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Weitere Ermittlungen führten dann zu der 53-jährigen Fahrerin. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kupferzell-Eschental: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag gegen 18 Uhr und Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Kupferzell-Eschental. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in einen Mercedes Sprinter, der in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Hotels geparkt war, und nahmen die Werkzeuge an sich. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

