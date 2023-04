Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Diebstähle in der Eisenbahnstraße

Unbekannte entwendeten am Dienstag zwischen 16 und 21 Uhr ein Fahrrad in der Eisenbahnstraße in Eppingen. Das Fahrrad war am Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz mit einem Faltschloss befestigt. Wir berichteten bereits über zwei weitere entwendete Fahrräder: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5484508 Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Werkstätte für Menschen mit Behinderung

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag in eine Stätte für Menschen mit Behinderung in der Längelterstraße in Heilbronn ein. Zwischen 1.15 Uhr und 4.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Büroräumen und entwendeten einen kleinen Tresor mit Medikamenten. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 20406 entgegengenommen.

Heilbronn: E-Bike entwendet

Das blaue E-Mountainbike eines 70-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag in der Wolfganggasse in Heilbronn entwendet. Der Rentner parkte das blaue Fully E-Mountainbike zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr an der Einmündung zur Unteren Neckarstraße und schloss es dort ab. Als er zurückkam, war das Fahrrad verschwunden.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

3.500 Euro Schaden entstanden einer 40-Jährigen, die ihren PKW am Dienstag in der Linkstraße in Heilbronn abstellte. Zwischen 8 und 19 Uhr zerkratzten Unbekannte eine Seite des Fahrzeugs.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: 1.500 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

1.500 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter in Brackenheim. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr in der Kelterstraße abgestellt. Als sie am Mittwoch gegen 10.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, konnte sie den Schaden feststellen. Vom Unfallverursacher fehlt derzeit jede Spur.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Neckarsulm-Obereisesheim: Dubioser Unfall - Zeugen gesucht

Bereits am Morgen des 8. April kam es zu einem Unfall auf der Landesstraße 1100 bei Obereisesheim, bei dem ein Seat Leon mit einem Verkehrsschild kollidierte. Gegen 6 Uhr wurde der PKW durch den Abschleppdienst aufgeladen. Da diesem der Unfall jedoch seltsam vorkam, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei konnte jedoch nicht geklärt werden, wer das Fahrzeug fuhr und den Unfall verursachte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Offenau: Zwei Personen nach Unfall schwer verletzt

8.500 Euro Schaden und zwei schwerverletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls vom Mittwochabend. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Leichtkraftfahrer mit seiner 17-jährigen Beifahrerin die Bundesstraße 27 von Offenau kommend in Richtung Bad Friedrichshall. An der Abzweigung nach Bad Wimpfen überfuhr der 16-Jährige vermutlich die für ihn Rot zeigende Ampel und kollidierte mit einem ordnungsgemäß auf der entgegenkommenden Abbiegespur fahrenden VW Golf einer 76-Jährigen. Durch den Unfall und den anschließenden Sturz wurden die 16- und der 17-Jährige schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Bad-Friedrichshall-Kochendorf: Mountainbike gestohlen

Unbekannte entwendeten am Dienstag ein Moutainbike der Marke Bulls in schwarz-grün. Das Fahrrad war in der Industriestraße in Kochendorf abgestellt gewesen.

Der Polizeiposten Bad-Friedrichshall ermittelt nun. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegengenommen.

Lehrensteinsfeld: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte gelangten am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Sandbergstraße in Lehrensteinsfeld. Zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr brachen die Täter in das Wohnhaus ein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar.

Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

