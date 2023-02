Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperliche Auseinandersetzung auf der Apres-Ski Party

Lautzert (ots)

Am Sonntag, den 05.02.2023 wurde die Polizei in Altenkirchen gegen 03:05 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Bürgerhaus in Lautzert in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort wurde der 18-jährige Geschädigte bereits durch einen First Responder des DRK medizinisch versorgt und später im Krankenwagen zu weiteren Untersuchungen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Wie sich später herausstellte geriet der Geschädigte auf der Party mit dem 26-jährigen Tatverdächtigen in einen Streit, welcher schließlich eskalierte und in der körperlichen Auseinandersetzung endete. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Personen bei dem Vorfall beteiligt waren. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu der Auseinandersetzung machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell