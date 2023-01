Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ettenheim (ots)

Beamte des Polizeipostens Ettenheim sind aktuell auf der Suche nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich bereits am Freitag (13.01.2023) ereignet haben soll. Nachdem der Vorfall am Nachmittag des 18.01.2023 zur Anzeige gebracht wurde, laufen nun die Ermittlungen zum Vorfall und vor allem zur Identität des noch flüchtigen, mutmaßlichen Unfallverursachers. Nach Angaben einer 25 Jahre alten Fahrradfahrerin, war diese am 13. Januar gegen 13 Uhr auf der Straße `Im Filmersbach` in Richtung der `Otto-Stoelcker-Straße` unterwegs, als ein entgegenkommender Fahrer eines Autos beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll. Die folgende Vollbremsung der Mittzwanzigerin führte zum Sturz der jungen Frau, wobei sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog und sich zur Behandlung in eine Klinik begab. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich Zeugen des Vorfalls vor Ort befunden haben. Diese und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 446950 bei den Ermittlern zu melden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell