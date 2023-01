Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Die Beamten des Polizeirevier Haslach sind nach einer Unfallflucht am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Suche nach Zeugen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer soll beim Einparken in der Sandhaasstraße mit einem benachbart geparkten Roller kollidiert sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll den daraufhin umgefallenen Roller wieder aufgestellt haben, bevor er sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, dem Verursacher oder dem Unfallfahrzeug geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07832 975920, bei den Beamten des Polizeirevier Haslach.



