POL-OG: Offenburg - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Beamte des Polizeireviers Offenburg haben nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken in einem Parkhaus in der Wasserstraße einen dort abgestellten Ford und verursachte so einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nach Ermittlung des Verursachers ...

mehr