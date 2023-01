Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Betrunken unterwegs

Offenburg (ots)

Durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg konnte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Pkw kontrolliert werden, wobei der Fahrzeugführer, aufgrund von vorangegangenem Genuss von alkoholischen Getränken, nicht mehr in der Lage war am Straßenverkehr teilzunehmen. Zu Beginn der Kontrolle, auf dem Parkplatz eines Etablissements in der Heinrich-Hertz-Straße, konnte bereits deutlicher Alkoholgeruch bei dem 27-jährigen Citroen-Fahrer wahrgenommen werden. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über einem Promille. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

