POL-OG: Kappel-Grafenhausen, Kappel - Wohnwagen entwendet

Kehl, Odelshofen (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr auf der Suche nach Zeugen. Eine 29-jährige Radfahrerin befuhr die Adelsbühnstraße von Kork aus kommend in Richtung der Legelshurster Straße. Beim Einfahren in besagte Straße kam ihr ein weißer Pkw entgegen, welcher während des Abbiegevorgangs in die Adelsbühnstraße die Kurve zu eng genommen ...

