Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dahn/Einbruch in Hotel

Dahn (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht am Dienstag, 24.05.2022 im Zeitraum 01.00 Uhr bis 04.30 Uhr Zugang zu einem Hotel in der Eybergstraße in Dahn, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend wurde eine Bürotür aufgebrochen und offensichtlich nach Wertge-genständen gesucht. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, insbesondere was verdächtige Fahrzeuge und Personen anbelangt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pirmasens unter der Rufnummer 06331/5200 oder per Email (kipirmasens@polizei.rlp.de) entgegen. /pidn

