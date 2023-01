Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beim Parken beschädigt

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg haben nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken in einem Parkhaus in der Wasserstraße einen dort abgestellten Ford und verursachte so einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nach Ermittlung des Verursachers erwartet ihn eine Strafanzeige. /ma

