BPOLD-B: Schottersteine auf Bahngleise gelegt

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Bereits im Juni rempelte ein Unbekannter eine Frau beim Einstieg in eine S-Bahn derart um, dass sich diese bei dem Vorfall mehrere Rippen brach. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Am Donnerstag, dem 23. Juni 2022, nutzte die 50-Jährige gegen 16:20 Uhr eine S-Bahn der Linie S7 in Richtung Ahrensfelde, als kurz vor der Abfahrt ...

mehr