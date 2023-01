Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trunkenheit am Steuer

Baden-Baden (ots)

Ein 30-Jähriger Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten, nachdem er am Donnerstagmorgen gegen 0:16 unter dem Einfluss alkoholischer Getränke mit seinem PKW am öffentliche Straßenverkehr teilnahm. In der Maximilianstraße konnte der Mann von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Atemalkoholüberprüfung bei ihm ergab einen Wert von über einem Promille. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

