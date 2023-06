Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. Juni 2023, 21.00 Uhr und Donnerstag, 15. Juni 2023, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke Künsting, welches in der Von-Droste-Hülshoff-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Visbek - Einbruch

Von Mittwoch, 14. Juni 2023, 22.55 Uhr bis Donnerstag, 15. Juni 2023, 00.28 Uhr begaben sich unbekannte Personen in Erlte auf das Gelände einer dort ansässigen Baumschule. Hier brachen sie in einen als Verkaufsraum genutzten Container ein und entwendeten Grillfleisch und Bargeld. Anschließend brachen sie in einen weiteren Container ein, entwendeten ein Tablet und gingen dann gewaltsam ein Gartenhaus an und stahlen hier ein Baustellenradio. Zudem entwendeten sie aus einem Gewächshaus acht Terrariengläser sowie 25 Pflanzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Mittwoch, 14. Juni 2023, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 15. Juni 2023, 5.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Oyther Straße ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM, Macina Tour P510. Das Rad sind gesichert an einem dortigen Wohn- und Geschäftshaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. Juni 2023, 16.45 Uhr und Donnerstag, 15. Juni 2023, 6.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Baucontainer im Kleiberweg ein und entwendeten zwei Trennschleifer. Darüber hinaus versuchten sie auch einen weiteren Baucountainer aufzubrechen, was misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, in der Zeit von 20.15 Uhr bis 22.20 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Kolpingstraße einen E-Scooter des Herstellers Ninebot. Der E-Scooter stand gesichert an einem Zaun am dortigen Kino. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Diebstahl aus Verkaufsraum

Von Donnerstag, 8. Juni 2023, 19.07 Uhr bis Mittwoch, 14. Juni 2023, 19.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Vestruper Straße mehrfach in einen dortigen Selbstbedienungshofladen und entwendeten Lebensmittel. Zudem wurde eine Geldkassette aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, 15.46 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Cappeln mit einem Pkw die Allensteiner Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,54 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw, vermutlich beim Rangieren, einen auf einem Parkplatz der Falkenrotter Straße abgestellten VW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 14. Juni 2023, 22.00 Uhr und Donnerstag, 15. Juni 2023, 11.00 Uhr, fuhr eine Person mit einem Fahrzeug - möglicherweise ein LKW - gegen einen Mauerpfeiler eines Grundstücks und beschädigte dadurch den Pfeiler und einen Teil des Gartenzauns. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Zeuge meldet alkoholisierten Autofahrer

Am Freitag, 16. Juni 2023, um 05.30 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Bohmte die Hunteburger Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein dahinterfahrender Autofahrer wurde aufgrund der Fahrweise auf den Bohmter aufmerksam. Bereits im Kreisverkehr, auf Höhe des Ostrings, sei der Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren, sei dann wieder auf die Fahrbahn gekommen und dann auf gerader Strecke in den Gegenverkehr gefahren. Hierbei sei es fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto gekommen. Anschließend fuhr der Bohmter rechts in den Grünstreifen und hielt an. Der Zeuge setzte sich vor das Fahrzeug, forderte den alkoholisierten Fahrer auf, auszusteigen und alarmierte die Polizei.

Als diese eintraf und den Sachverhalt aufnahm, wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,33 Promille. Die Polizeibeamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht den Autofahrer oder die Autofahrerin, mit dem/der es beinahe zu einem Unfall gekommen sei. Auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei Damme unter 05491-999360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell