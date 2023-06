Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 16. Juni 2023, 08:00 Uhr bis 12:35 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter in Garrel im Heideweg die auf Kipp stehende Terrassentür auf, gelangten so in das Wohnhaus und durchwühlten mehrere Gebäudeteile. Die Höhe des Schadens und des erlangten Diebesgutes kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Lindern - Flächenbrand

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, um etwa 12:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine etwa 100qm große Waldfläche in Lindern an der Peheimer Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern konnte den Brand löschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am Freitag, 16. Juni 2023, um 07:35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Molberger mit seinem PKW die B 72 in Cloppenburg in Höhe der Ausfahrt Industriezubringer in Fahrtrichtung Löningen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer 41-jährigen Cloppenburgerin, die mit ihrem PKW die B 72 in Richtung Emstek befuhr. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht, die Frau wurde schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec Am Freitag, 16. Juni 2023, um 14:25 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Garreler mit seinem PKW die Hauptstraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts auf die Varrelbuscher Straße aufzubiegen. Dabei übersah er eine 30-jährige Cloppenburgerin, die mit ihrem Pedelec die Kreuzung aus Richtung Amerikastraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Lindern - Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 17. Juni 2023, gegen 01:16 Uhr, befuhr eine 46-jährige Lindernerin mit ihrem PKW in Lindern die Straße Lange Wand und hielt verkehrsbedingt an der Löninger Straße an. Ein 52-jähriger Lastruper befuhr zur gleichen Zeit mit seinem PKW die Löninger Straße in Richtung Lindern und beabsichtigte nach rechts in die Straße Lange Wand abzubiegen. Dabei kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links ab und touchierte den PKW der zuvor genannten Lindernerin. Nach der Kollision entfernte sich der Lastruper von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später gegen 01:23 Uhr, befuhr der 52-Jährige mit seinem PKW die Kleinenginger Straße aus Lindern kommend. An der Einmündung zur Linderner Straße beabsichtigte er nach rechts auf diese aufzubiegen. Dabei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kam im neben der Fahrbahn befindlichen Graben zum Stehen. Der Fahrer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person Am Freitag, 16. Juni 2023, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cappeln den Radweg an der Großen Straße in Cappeln vom Kreisverkehr aus in Richtung Emstek. In Höhe der Einmündung zur Cloppenburger Straße beabsichtigte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer, der die Große Straße in gleicher Richtung befuhr, von der Großen Straße nach links in die Cloppenburger Straße abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte der Pedelec-Fahrer eine Vollbremsung und stürzte dabei zu Boden. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen, der auf dem Dach weiß abgesetzt ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg

