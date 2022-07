Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

Nettersheim-Holzmülheim (ots)

Ein Mann (71) aus Eschweiler befuhr mit seinem Krad am Sonntagnachmittag (14.50 Uhr) in einer Gruppe die Kreisstraße 39 aus Holzmülheim in Fahrtrichtung Schönau.

In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und touchierte dabei die dortige Leitplanke.

Infolgedessen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte mit seinem Krad.

Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

