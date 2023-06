Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 16./17.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung

In dem Zeitraum vom 15. Juni 2023 15:30 Uhr bis 16. Juni 2023 08:00 Uhr kam es in der Beethovenstraße in Friesoythe - OT Altenoythe zu einer Sachbeschädigung der Zugkugelkupplung an einem KFZ-Anhänger durch bislang unbekannte Täterschaft. Der Schaden wird auf ca. 400,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe (04491/93390) entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag, 15. Juni 2023, 20:00 Uhr und Freitag, 16. Juni 2023, 08:00 Uhr warfen im Saterland am Uferweg unbekannte Täter Steine gegen die Scheiben eines Wohnhauses sowie gegen das Tor der angrenzenden Garage. Die Scheiben sowie das Garagentor wurden hierdurch beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498/960660) entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16. Juni 2023 um 07:50 Uhr befuhren zwei 15-Jährige Barßelerinnen mit ihren Kleinkrafträdern die Hauptstraße im Saterland, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Einleitung eines Strafverfahrens wurde den Erziehungsberechtigten bekannt gegeben.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 16. Juni 2023 um 12:30 Uhr, bog ein 35-jähriger Autofahrer aus Sedelsberg von der Straße Muddeberg nach links auf die Neuscharreler Straße in Richtung Sedelsberg ab. Nach Beendigung des Abbiegevorgangs übersah der PKW Fahrer den auf der Neuscharreler Straße fahrenden 54-Jährigen Rennradfahrer, welcher ebenfalls in Richtung Sedelsberg fuhr und touchierte diesen am Hinterrad. Der Rennradfahrer kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht.

Friesoythe - Zeuge meldet alkoholisierten LKW-Fahrer

Am Freitag, 16. Juni 2023 um 15:06, befuhr ein 58-Jähriger Saterländer mit einem LKW und Auflieger die Altenoyther Straße in Richtung Edewecht, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein dahinterfahrender Autofahrer wurde aufgrund der Fahrweise auf den LKW-Fahrer aufmerksam. Bereits im Kreisverkehr der Böseler Straße, auf Höhe des GS Agri Marktes, sei der LKW immer wieder in starken Schlangenlinien gefahren und dabei teils auf den rechtsseitig angelegten Grünstreifen sowie in den Gegenverkehr geraten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, woraufhin der LKW-Fahrer von der Hauptstraße, Ortseingang Edewecht, in ein angrenzendes Industriegebiet gezogen und kontrolliert werden konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem LKW-Fahrer ergab einen Wert von 1,81 Promille. Die Polizeibeamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und es wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Friesoythe von dem Beschuldigten entnommen. Des Weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Saterland - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Busbahnhof in Sedelsberg konnte am frühen Abend des 16. Juni 2023 bei einem 16-Jährigen Jugendlichen aus Molbergen ein Klemmleistenbeutel mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden werden. Gegen den Beschuldigten wurde daher ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde der Jugendliche in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 17. Juni 2023 um 02:07 Uhr befuhr ein 51-Jähriger Friesoyther mit seinem PKW die B72 aus Cloppenburg kommend in Richtung Friesoythe. Ein dahinterfahrender Zeuge bemerkte, dass der PKW-Fahrer in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, woraufhin er die Polizei informierte. Der PKW Fahrer konnte auf der Oldenburger Straße in Friesoythe gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und es wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Friesoythe entnommen. Des Weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt.

