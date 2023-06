Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl aus Wohnung

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 14. Juni 2023, gegen 16.30 Uhr und Samstag, den 17. Juni 2023, um 18.30 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen ein Wohnhaus am Raiffeisendamm und entwendeten Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, den 18. Juni 2023, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Friesoyther mit seinem Daimler die B72 in Richtung Aurich. In Höhe der Abfahrt Friesoythe West musste er sein Fahrzeug abbremsen, da ein vor ihm fahrender PKW sehr langsam fuhr. Daraufhin wurde er von einem schwarzen Motorrad überholt. Dessen Fahrer schlug beim Überholen gegen den Außenspiegel des Daimlers und beschädigte diesen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und fuhr in Höhe der Abfahrt Saterland/Scharrel von der B72 ab, wo der Autofahrer das Motorrad aus den Augen verlor. Am PKW des Friesoythers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 18. Juni 2023, gegen 09.07 Uhr, wollte ein 57-jähriger Friesoyther mit seinem PKW von einer Grundstückzufahrt an der Dingenbergstraße auf diese einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 55-jährigen Friesoyther, der mit seinem Motorrad die Dingenbergstraße in Richtung Harkebrügge befuhr. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

