POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Visbek - Diebstahl eines Pkw

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag, 16.06.2023, auf Samstag, 17.06.2023, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 09:00 Uhr, einen auf einem Grundstück in Visbek an der Ahlhorner Straße abgestellten schwarzen Mazda 6. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht und intensiven Suchmaßnahmen

Am Samstag, dem 17.06.2023, befuhr gegen 18:30 Uhr ein 51-Jähriger aus Steinfeld mit seinem PKW die Campemoorstraße in Richtung Damme. Hier kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem PKW verletzt und kletterte aus seinem auf der Seite liegenden PKW und entfernte sich anschließend über ein angrenzendes Feld unerlaubt von der Unfallstelle. Der 51-Jährige wurde nach intensiver Suche, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, und Hinweisen aus der Bevölkerung durch einen Diensthund in einem Gebüsch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Fahrzeugführer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hier erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde einbehalten. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

