Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl von E-Bikes

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Juni 2023, 22.00 Uhr und Sonntag, 18. Juni 2023, 2.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei verschlossen abgestellte KTM E-Bikes des Modells Macina Style. Sie standen zu diesem Zeitpunkt in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Telefonnummer 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes

Am Freitag, 16. Juni 2023, zwischen 18.30 und 22.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossenes Pedelec, welches vor einem Einzelhandelsgeschäft in der Lange Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Juni 2023, 13.00 Uhr und Montag, 19. Juni 2023, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe des Kindergartens in der Westerfeldstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Telefonnummer 04475 941220 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 18. Juni 2023, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen Rasenmähroboter, ließen Wasser laufen und warfen Windeln auf einen Spielplatz im Bereich der Josefstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter Telefonnummer 05434 924700 entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 19. Juni 2023, um 7.47 Uhr fuhren ein 61-jähriger Autofahrer aus Bakum und ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer in dieser Reihenfolge auf der Kirchstraße in Richtung Cloppenburg. Im weiteren Verlauf fuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad auf den nach rechts abbiegenden Pkw des 61-jährigen Mannes auf und stürzte. Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Juni 2023, 19.00 Uhr und Samstag, 17. Juni 2023, 15.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen einen Seat Ibiza. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Ladestraße. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Telefonnummer 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 19. Juni 2023, gegen 21.17 Uhr fuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Löninger Straße stadtauswärts und wollte in die Asternstraße nach links abbiegen. Beim Abbiegen schnitt dieser die Kurve und es kam zum Unfall mit einem entgegenkommenden, die Asternstraße befahrenden 80-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell