Vechta - Zeugen stellen Fahrraddieb

Am Montag, 19. Juni 2023, gegen 6.30 Uhr, entwendete ein 46-jähriger Mann aus Vechta ein verschlossenes Pedelec in der Großen Straße. Dabei wurde er von einer 51-jährigen Zeugin und einem 44-jährigen Zeugen beobachtet. Als diese den Mann ansprachen, versuchte er zu fliehen. Er konnte durch die Zeugen gestellt werden und das Pedelec wurde zurückgebracht.

Lohne - Display gestohlen

Am Samstag, 17. Juni 2023, zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Display eines Fahrradcomputers von einem E-Bike, welches verschlossen hinter einem Wohnhaus in der Stegemannstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefonnummer 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Transporter aufgebrochen

Zwischen Samstag, 17. Juni 2023, 16.00 Uhr und Montag, 19. Juni 2023, 12.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Transporter und entwendete hieraus hochwertige Werkzeuge sowie Zubehör. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Osnabrücker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Telefonnummer 05493 913560 entgegen.

Visbek - Brand

Am Montag, 19. Juni 2023, 16.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Straße Heide. Hier war das Dach einer Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Rechterfeld gelöscht.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 19. Juni 2023, 11.22 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Lohner Straße in Dinklage, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 2,31 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten Führerschein.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 19. Juni 2023, 19.02 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum in Erlte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die Polizeibeamten beschlagnahmten bei ihm zudem Betäubungsmittel.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Dienstag, 9. Mai 2023, um 17.25 Uhr beim Rangieren mit einem VW Transporter die Steineinfassung eines Grundstücks an der Brauergasse. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Sachbeschädigung an vier Pkw

Am Sonntag, 18. Juni 2023, um 02.00 Uhr stellte ein 35-jähriger Mann fest, dass sein Fahrzeug, ein Audi Q 5, von Unbekannten beschädigt worden war. Die rechte und linke Fahrzeugseite wurden zerkratzt. Auf der linken Seite befanden sich Dellen und der Scheibenwischer vorne wurde ebenfalls beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Sperlingsgasse.

Auch im Nachtigallenweg kam es zu Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 17. Juni 2023, 17.00 Uhr und Sonntag, 18. Juni 2023, 10.00 Uhr. Betroffen waren ein Mercedes A 180, ein Mercedes-Benz, GLC 220 und ein VW Multivan. An allen Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

