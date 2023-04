Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Spiegel beschädigt - Korrekturmeldung zu Unfall - Wohnungseinbruch

Weinstadt-Schnait: Außenspiegel beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde der Außenspiegel eines VW, der in der Lützestraße geparkt war, mutwillig abgerissen bzw. abgetreten. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Rudersberg: Korrekturmeldung zu Polizeimeldung vom 15.04.2023, 13.28 Uhr

Am letzten Freitag gegen 23:00 Uhr befuhr der 41-jährige Fahrer eines PKW BMW-Alpina die L1080 von Rudersberg in Richtung Klaffenbach. Am Ortseingang Klaffenbach fuhr er aufgrund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit an einen Verkehrsteiler geradeaus vorbei. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr das Ortsschild und kollidierte zunächst mit einem Holzstapel. In der Folge prallte das Unfallauto noch gegen einen abgestellten Anhänger sowie gegen Baumaterial, das auf einem angrenzenden Betriebsgelände gelagert war. Der 41 -jährige BMW-Fahrer und sein 63 -jähriger Beifahrer wurden jeweils verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem nahm noch eine angrenzende Gebäudefassade Schaden. Der 41-jährige Unfallverursacher musste wegen seiner Alkoholisierung eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens wurde auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Kernen im Remstal: Wohnungseinbruch

Am Sonntag nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Günter-Haußmann-Straße aus, um dort unbemerkt einzubrechen. Die Täter stiegen über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten dieses. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Die Polizei in Kernen im Remstal hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/41798.

