POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Diebstähle und Unfallflucht

Aalen: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Ein 41-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr in der Straße "An der Stadtkirche" eine Schaufensterscheibe eingeschlagen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei dingfest. Gegen den zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Untergröningen: Leichenhalle beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch, 12.04., bis Montag, 9 Uhr, wurde an der Leichenhalle im Friedhofweg eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen-Schrezheim: Straßenschild entwendet

Bislang Unbekannte schraubten die Straßennameschilder "Im Bann" und "Beim Ziegelweiher" ab und entwendeten diese. Der Diebstahl wurde am Samstag festgestellt. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der Schilder nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rehnenhof-Wetzgau: Farbschmiererei

Mittels schwarzer Farbe beschmierten Unbekannte eine Informationstafel im Himmelsgarten mit verschiedenen Schriftzügen. Der Schaden der am Mittwoch festgestellt wurde, beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Ruppertshofen: Diebstahl aus Firmengebäude

Diebe entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, aus einer Halle in der Industriestraße einen Greifer, eine Autobatterie sowie Hydraulikanschlüsse und Hydraulikschläuche im Wert von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Eine Unfallflucht ereignet sich am Montag gegen 6:15 Uhr auf der B29. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem VW die Strecke von Aalen nach Stuttgart. Nach dem Einhorntunnel wechselte der unbekannte Verursacher die Fahrspur, weshalb der 27-Jährige nach links ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei prallte er gegen eine Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Im Zuge dieser Unfallflucht wird ein roter PKW, ähnlich eines VW Caddy gesucht. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben kommen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

