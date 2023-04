Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Vellberg: Person bei Unfall leicht verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 14:10 Uhr befuhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer die L1064 und wollte bei Vellberg auf die L1060 einbiegen. Hierbei übersah er eine vor ihm verkehrsbedingt haltende 55-jährige Toyota-Fahrerin und fuhr auf diese auf. Die 55-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Betrunkener Fußgänger von PKW erfasst

Am Samstag kurz vor 22:00 Uhr wollte ein stark betrunkener 23-Jähriger in der Straße Alter Postweg an einer Fußgängerampel die Straße queren. Die Fußgängerampel zeigte in diesem Moment jedoch rot. Als der Betrunkene auf die Straße trat, wurde er von einem vorbeifahrenden Mercedes eines 20-Jährigen erfasst. Dabei wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 2,8 Promille.

Crailsheim: Unfallflucht

Circa 1.500 Euro Sachschadenverursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an einem auf einem Parkplatz in der Schloßgasse geparkten VW Golf. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schrozberg: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag kurz nach 15:00 Uhr befuhr eine 74-jährige Opel-Fahrerin die Blaufeldener Straße in Fahrtrichtung Blaufelden. Dabei wollte sie an der Einmündung nach links in die Speckheimer Straße abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 29-Jährige mit ihrem Opel von der Speckheimer Straße auf die Blaufeldener Straße einfahren. Da die 74-Jährige in zu engem Bogen abbog kam es zur Kollision der beiden PKW. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.500 Euro.

