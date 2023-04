Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Auenwald: Lkw beschädigt Poller - Zeugen gesucht

Am Freitag zwischen 10 und 13.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer einen Poller auf dem Parkplatz eines Discounters in der Unterbrüdener Straße in Mittelbrüden. Der Fahrer touchierte mit seinem Lkw vermutlich beim Wenden den Poller und riss ihn hierdurch aus seinem Fundament heraus. Der Poller stand zum Schutz vor einer Straßenlaterne auf dem Parkplatz. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell