POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 16.04.2023, 11:00 Uhr

Fellbach: Zeugen gesucht nach Unfall auf der B14

Bereits am Freitag, 14.04.2023 gegen 13:00 Uhr kam es auf der B14 im Bereich Fellbach zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Ford Transit-Fahrer befuhr diese in Richtung Waiblingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Fellbach Süd, unmittelbar nach dem Kappelbergtunnel, habe ein schwarzer Pkw den Ford-Fahrer durch einen Spurwechsel zum Ausweichen nach rechts gezwungen. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht, jedoch touchierte der Ford die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zeugen des Vorganges werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Am Samstag, 15.04.2023, gegen 14:45 Uhr kam es an der Einmündung der Albert-Schweitzer-Straße in die Esslinger Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 32-jährige VW-Fahrerin wollte aus der Esslinger Straße links in die Albert-Schweitzer-Straße abbiegen und übersah die, auf dem Fahrradschutzstreifen entgegenkommende, 59-jährige Rennradfahrerin. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, bei welchem die Rennradfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Fellbach: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, 15.04.2023, zwischen 15:00 und 15:10 Uhr kam es auf der B14 zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein Mercedes fuhr hinter einem Smart auf der B 14 von Stuttgart in Richtung Fellbach. Kurz vor und im Kappelbergtunnel kam es hierbei wohl zu gefährlichen Überholmanövern und zum Ausbremsen des Verkehrs auf der linken Spur. An der Anschlussstelle Fellbach-Süd verließen beide Fahrzeuge die B14, wobei ein Pkw wohl von der linken Spur direkt auf den Verzögerungsstreifen zog. Auf diesem kam es dann auch noch zum Ausbremsen des einen Pkw und zum Streitgespräch zwischen den Fahrern. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen des Vorfalls um Meldung unter 0711 57720

Waiblingen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Bereits am Dienstag, 11.04.2023, gegen 19:30 Uhr kam es an der Kreuzung Albrecht-Villinger-Straße / Hermann-Hess-Straße zu einem Unfall zwischen einem blauen Pkw und einer 20-jährigen Fußgängerin. Hierbei erfasste der Pkw die Fußgängerin frontal mit der Motorhaube, sodass diese auf den Gehweg geschleudert wurde. Hierbei verletzte sie sich schwer. Der unbekannte Pkw entfernte sich vom Unfallort. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen des Vorfalls um Meldung unter 07151 950422.

Kirchberg an der Murr: Unfall mit Hohem Sachschaden

Am Samstag, 15.04.2023, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Porsche-Fahrer die L 1114 aus Burgstall in Richtung Kirchberg. An der letzten Rechtskurve vor Kirchberg verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine linksseitige Steinmauer. Am Fahrzeug entstand ca. 30.000 Euro Sachschaden, Schaden an der Mauer entstand nicht.

