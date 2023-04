Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Ilshofen: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Ein 37-jähriger Passat-Fahrer missachtete am Samstag gegen 07.45 Uhr die Vorfahrt eines 79-jährigen Skoda-Fahrers an der Einmündung der Landstraße 1040 in die 2218 bei Unterschmerach. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Passat beläuft sich auf ca. 5.000 Euro - am Skoda Fabia ca. 8.000 Euro. Zur Beseitigung von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr Kirchberg mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann vor Ort im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es im Bereich der Unfallstelle bis gegen 08.30 Uhr zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht - schwarzer Audi gesucht

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 2573 von der B19 her kommend in Richtung Breitenstein unterwegs, als ihm ein schwarzer Audi entgegen kam. Der Audi fuhr hierbei so weit auf der Fahrspur des 19-Jährigen, dass dieser nach rechts ausweichen musste und in die Leitplanken geriet, um einen Unfall zu verhindern. Der schwarze Audi fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro - an den Leitplanken ca. 2.000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Audi machen können.

Vellberg: Auffahrunfall - eine Leichtverletzte

An der Einmündung der Haller Straße in die Landesstraße 1060 kam es am Samstag kurz nach 14 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 56-jährige Toyota-Fahrerin wartete verkehrsbedingt an der Einmündung zur Landstraße als ein heranfahrender 34-jähriger Audi-Fahrer die Situation falsch einschätzte und auf den Toyota auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf jeweils ca. 2.000 Euro.

Obersontheim: Aufgrund Niesen von der Fahrbahn abgekommen

Eine 23-jährige Renault-Fahrerin war am Samstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 2627 von Oberfischach in Richtung Mittelfischach unterwegs. Während der Fahrt musste die junge Frau niesen, kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte mit dem Renault in den Graben und wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Am Renault Scenic entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

