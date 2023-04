Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Murrhardt: Pkw in Gegenverkehr geraten

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr 59 -jähriger BMW-Fahrer die L1066 von Murrhardt in Richtung Fornsbach. Kurz vor der Einmündung nach Murrhardt-Hausen kam dieser aus bislang unklarer Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Ein ihm entgegenkommender 53 -jähriger Sattelzuglenker erkannte die Verkehrssituation, lenkte seinen LKW nach rechts in den Grünstreifen und konnte dadurch einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der BMW kollidierte dennoch seitlich mit dem Sattelzug. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Ein dem Sattelzug folgender 46 -jähriger Fahrer eines Ford musste ebenfalls sein Fahrzeug in den Grünstreifen steuern und wurde nicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Rudersberg: Unfall mit hohem Sachschaden

In der Freitagnacht gegen 23:00 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW BMW-Alpina die L1080 von Rudersberg in Richtung Klaffenbach. Am Ortseingang Klaffenbach fuhr er aufgrund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit an einen Verkehrsteiler geradeaus vorbei. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr das Ortsschild und kollidierte zunächst mit einem Holzstapel. Im Anschluss kollidierte er noch mit einem abgestellten Anhänger und weiterem auf einem Hof gelagerten Material einer Firma. Der Der 63 -jährige BMW-Fahrer und sein 44 -jähriger Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

