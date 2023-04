Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Satteldorf: Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer den Radweg in der Satteldorfer Hauptstraße in Richtung Crailsheim. An der Zufahrt zum dortigen Penny-Markt missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Pkw Ford Kuga und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß mit dem vorderen rechten Fahrzeugeck stürzte der Fahrradfahrer auf die Straße. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Pkw der 42 -jährigen Fahrerin des Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Bei dem Fahrradfahrer handelt es sich um einen ca. 175 cm großen und ca. 30 -jährigen Mann, welcher mit einem dunklen Radfahrtrikot bekleidet war. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 in Verbindung zu setzen.

Kirchberg an der Jagst: Vorfahrt missachtet

Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr wollte ein 37 -jähriger VW Fahrer an der Autobahnabfahrt in Kirchberg J. nach rechts in die L1040 in Richtung Ilshofen einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Kirchberg kommenden Pkw Skoda und kollidierte mit diesem. Der Unfallverursacher sowie der 79 -jährige Skoda-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Die drei weiteren Mitfahrer im Verursacherfahrzeug blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell