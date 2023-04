Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Essingen: Fahranfänger mit deutlich zu viel PS

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 22.30 Uhr die Margarete-Steiff-Straße in Fahrtrichtung Essingen. Hierbei beschleunigte er seinen BMW derart extrem, dass er auf dem regennassen Untergrund die Kontrolle über seinen M4 verlor, nach rechts über den Bordstein von der Fahrbahn abkam, einen Metallzaun durchbrach und schließlich an der Gebäudewand einer angrenzenden Firma stoppte. Glücklicherweise wurde bei der Aktion niemand verletzt - auch nicht der 20-jährige Fahrer. Der leistungsstarke BMW erlitt jedoch fast einen Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der restliche Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Außer mit einem Bußgeldbescheid muss der 20-Jährige nun auch mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Deutlich zu schnell und zu viel Alkohol

Ein 44-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen kurz vor 7 Uhr die Landesstraße 1075 von Herlikofen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe der Finanzschule am Herlikofer Berg verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralles wurden der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer leicht verletzt. Die Straßenlaterne wurde komplett aus ihrer Verankerung gerissen. Der Citroen erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro - die Laterne ca. 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 44-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Er musste zur Blutentnahme in eine Klinik - sein Führerschein wurde sichergestellt. Zur Bergung des Citroens wurde die Herlikofer Straße kurzzeitig gesperrt. Hierbei kam es nur zu leichten Verkehrsbehinderungen.

