Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl von Handtasche

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren - 5000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 34-Jähriger seinen Mercedes Benz am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der B 29 zwischen dem Rombachtunnel und der Anschlussstelle Affalterried anhalten. Ein 61-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die Scheibe eines im Stadionweg geparkten Toyota Yaris ein und entwendete die im Pkw abgelegte Handtasche einer 68-Jährigen. Der Täter erbeutete Diebesgut im Wert von rund 800 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Wört: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 42-Jähriger am Sonntagabend verursachte. Gegen 22.20 Uhr befuhr er mit seinem Renault die Landesstraße 1070 zwischen Wört und Ellenberg, wo er nach rechts von der Straße abkam und gegen die dortigen Leitplanken fuhr.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein 87-Jähriger beschädigte am Samstagmittag kurz vor 12 Uhr mit seinem Mercedes Benz einen in der Bahnhofstraße abgestellten VW Golf. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Er konnte von Beamten des Ellwanger Polizeireviers jedoch rasch ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: 3000 Euro Schaden

Wegen einer Straßensperrung in Fahrtrichtung Weißensteiner Straße verringerte ein 29-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr die Fahrgeschwindigkeit seines Renault Kangoo. Ein 21-Jähriger fuhr in der Folge mit seinem BMW auf den Renault auf, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler war wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Mit ihrem Citroen befuhr eine 18-Jährige zur Unfallzeit die Fischergasse, wo sie nach links von der Straße abkam und mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw prallte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell