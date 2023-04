Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Polizisten angegriffen und verletzt - Farbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin bog am Sonntag gegen 17.45 Uhr beim Reuteweg nach links in einen landwirtschaftlichen Weg ein. Hierbei stieß sie mit einer entgegenfahrenden Radfahrerin zusammen, die sich hierbei leicht verletzte. Die 32-jährige Bikerin musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Sonntag gegen 13.40 Uhr in der Wiesenstraße gegen einen geparkten VW Bus und verursachte an diesem ca. 5000 Euro Sachschaden. Nach dem Vorfall ist der Autofahrer geflüchtet, ohne den Unfall polizeilich zu melden. Die Polizei Fellbach hat zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Fellbach: Betrunkener nach häuslichen Streit in Polizeigewahrsam genommen

Die Polizei wurde am Montag kurz nach Mitternacht zu häuslichen Streitigkeiten gerufen. Der alkoholisierte Ehemann hatte zuvor seine Partnerin attackiert und leicht verletzt. Der aggressive Ehemann wollte den alarmierten Polizisten keinen Zutritt zur Wohnung gewähren. Er war auch sehr aggressiv, weshalb er zur Vermeidung weiterer Angriffe und Störungen in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Hiergegen wehrte sich der 27-jährige Mann massiv, weshalb von der Polizei auch Pfefferspray eingesetzt werden musste. Bis zu seiner Fixierung schlug die Person um sich und biss auch einen Beamten. Bei dem Einsatz wurden letztlich drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann wurde einer Arrestzelle zugeführt. Gegen ihn wurde entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Backnang: Zeugen zu Auffahrunfall gesucht

Am Freitagabend kurz nach 19 Uhr ereignete sich in der Sulzbacher Straße stadtauswärts ein Verkehrsunfall. Die Polizei Backnang sucht zur Klärung des Unfallhergangs noch Unfallzeugen. Es war dort ein Pkw BWM mit einem Pkw Opel Corsa zusammengestoßen, wobei unklar ist, wer den Unfall verursachte. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Winnenden: Betrunkener Mann greift Polizisten an

Passanten verständigten am Samstag gegen 13:45 Uhr die Polizei, da ein offensichtlich stark betrunkener Mann am Bahnhof umhertorkelte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigte sich der stark betrunkene polizeibekannte 23-Jährige sofort äußerst aggressiv. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen. Im Streifenwagen versuchte er mehrfach, die Beamten zu treten, zu beißen und sie mit Kopfstößen zu verletzen. Der Mann wurde letztlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Kernen im Remstal / Winnenden: Zwei Beamte nach tätlichem Angriff verletzt

Ein 39 Jahre alter Autofahrer sollte am Freitagabend kurz vor 18:30 Uhr in der Esslinger Straße in Kernen im Remstal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann ignorierte allerdings die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr letztlich bis zu seinem nahe gelegenen Gartengrundstück weiter. Auch hier weigerte sich der Mann, an der Kontrolle mitzuwirken und sich auszuweisen. Da sich bei ihm der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus in Winnenden gebracht. Hiergegen wehrte sich der 39-Jährige heftig und verletzte dabei zwei der Polizisten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Kernen im Remstal - Stetten: Feuerwehreinsatz

Ein 83 Jahre alter Bewohner der Hartstraße wollte am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr den Inhalt einer Pfanne im Backofen erwärmen. Da der Griff des Deckels allerdings nicht backofengeeignet war, begann dieser zu schmoren, weshalb es zur Rauchentwicklung in der Wohnung des Seniors kam. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Kernen kam mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und lüftete die Wohnung. Der Rentner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Korb: Farbschmierereien

Zwischen Freitag und Sonntag wurden auf dem Parkplatz Sörenberg an der B14 mehrere Stromkästen, Verkehrsschilder sowie das Toilettenhäuschen mit Farbe beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht auf Samstag am Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz in der Torstraße ein Schild (Stadtplan & Wegweiser der Stadt Winnenden) und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell