POL-HSK: Drei Festnahmen bei Kontrolltag

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede: Am Mittwoch um 18 Uhr versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Klosterberg" einzubrechen. Der Täter warf mit einem Pflasterstein das Glaselement einer Kellertür ein. Bei der Tatausübung wurde er von der Hausbewohner gestört. Der Einbrecher flüchtete, ohne das Haus betreten zu haben, in Richtung Pulverturmstraße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 20 Jahre alt, dunkle Haare, stabile Figur. Hinweise ...

