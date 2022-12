Polizei Mettmann

POL-ME: 73-Jähriger ausgeraubt und geschlagen - Polizei sucht nach Zeugen - Haan - 2212079

Mettmann (ots)

Ein 73-jähriger Mann aus Haan ist am Mittwochabend (21. Dezember 2022) von zwei unbekannten Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Haan geschlagen worden. Die beiden Männer entwendeten anschließend mehrere hochwertige Uhren, die der Senior zuvor auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten hatte.

Das war geschehen:

Ersten Erkenntnissen zufolge verabredeten sich die beiden unbekannten Tatverdächtigen mit dem 73-jährigen Haaner über eine Verkaufsplattform und gaben vor, sich für mehrere Uhren, die der Haaner online zum Kauf angeboten hatte, zu interessieren.

Der Senior ließ die beiden Männer gegen 21.15 Uhr in seine Wohnung an der Flemingstraße und wurde von den Unbekannten mehrfach geschlagen und verletzt. Anschließend entwendeten sie mehrere hochwertige Uhren sowie einen Wohnungs- und Fahrzeugschlüssel aus der Wohnung. Wie hoch der exakte Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Der 73-Jährige alarmierte die Polizei und kam nach einer erstmedizinischen Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen: Wer hat im Bereich Flemingstraße/ Landstraße ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder zwei flüchtende männliche Personen beobachtet? Eine exakte Täterbeschreibung ist leider nicht möglich. Die Polizei in Haan ist unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell