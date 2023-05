Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: stark alkoholisierte PKW-Lenkerin begeht morgendliche Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Atemalkoholgehalt von mehr als zwei Promille war eine 34 Jahre alte Porsche-Fahrerin am Donnerstag (04.05.2023) gegen 07.50 Uhr in der Hauptstraße in Merklingen in eine Unfallflucht verwickelt. Die Frau befuhr die Hauptstraße aus Weil der Stadt kommend. Nachdem sie durch den Kreisverkehr gefahren war, wollte sie der Hauptstraße weiter folgen und fuhr aus. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn auf die nach dem Kreisverkehr folgende Verkehrsinsel ab und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Ein 63 Jahre alter Zeuge nahm hierauf die Verfolgung der Frau auf, die im Anschluss an den Unfall mit ihrem Fahrzeug die Flucht ergriff. Der Zeuge konnte sie in der Vordere Straße zum Anhalten bewegen. Die hinzugerufene Polizei nahm die Unfallflucht auf und bemerkte hierbei Atemalkoholgeruch bei der Frau. Nach einem Atemalkoholtest musste sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

