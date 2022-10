Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Am 17.10.22, gegen 22.09 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Neustadter Straße, Zeppelinstraße in Landau ein Unfall durch Vorfahrtsverletzung. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, sodass die Regelung durch Verkehrszeichen erfolgte. An der Unfallörtlichkeit konnten zwei stark beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, wobei eines der PKW auf dem Dach lag. Die Fahrzeugführer waren jeweils leichtverletzt. Durch zwei vor Ort befindliche Ärzte konnten die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erst versorgt werden. Ein Unfallbeteiligter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung vollständig gesperrt werden. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt.

