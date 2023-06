Cloppenburg/Vechta (ots) - Höltinghausen - Unbekannte dringen in Gaststätte ein In der Zeit zwischen Sonntag, 18. Juni 2023, 19.30 Uhr und Mittwoch, 21. Juni 2023, 18.40 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein und nahmen dort Alkohol an sich, tranken es im Saal und entwendeten einige weitere Flaschen Alkoholika. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 ...

