LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots) - Ein Unbekannter versuchte in der Zeit vom 30.01.2023 bis Montagmittag in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Apothekergasse in Hildburghausen einzubrechen. Er verursachte Sachschaden am Riegel der Holzgittertür, gelangte aber nicht ins Innere. Ein Bewohner bemerkte am Samstag laute Geräusche aus dem Keller des Hauses. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, ...

