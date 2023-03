Polizei Bonn

POL-BN: Raub in Königswinter-Oberpleis - Verdächtige Personen erbeuten in Anwesenheit von Hausbewohnern Schmuck und Bargeld - Polizeihubschrauber und Suchhund eingesetzt - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 09.03.2023, in der Zeit zwischen 20:00 und 20:45 Uhr, brachen noch unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Siegburger Straße in Königswinter-Oberpleis ein - die Kripo geht derzeit von vier Tätern vor Ort aus.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand begaben sich die Einbrecher zunächst auf das Hausgrundstück. Durch das gewaltsame Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten sie in die Räume des Hauses.

Zwei Bewohner wurden durch die Geräuschentwicklung aufmerksam und entdeckten die Unbekannten. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich hinzusetzen - für die Dauer der Einbruchsgeschehens blieb einer der Täter in ihrer unmittelbaren Nähe. Einer der Männer hatte eine der Geschädigten mit einer Art Brechstange bedroht.

Die Einbrecher entwendeten neben Schmuck und zwei hochwertigen Uhren auch Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Mit ihrer Beute flüchteten sie schließlich aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die beiden Bewohner - Mutter und Tochter - blieben unverletzt. Sie alarmierten über Nachbarn die Polizei.

Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, in die neben einem Polizeihubschrauber auch Suchhunde mit eingesetzt waren, führten bislang nicht zur Festnahme der vier beobachteten Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

männliche Personen sprachen arabisch / englisch schwarz/dunkel gekleidet trugen Sturmhauben (Gesicht nicht zu erkennen) und Basecaps in schwarz Blaue Handschuhe mit weißer Handinnenseite (Außenseite weiße Aufschrift mit Firmenname etc.)

Person, die mit einer Brechstange gedroht hat: ca. 180 cm groß kräftige Statur

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem beobachteten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell