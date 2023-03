Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 26-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am Montag (06.03.2023) wurde in der Bonner Innenstadt ein mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige soll in einem Sportgeschäft an der Remigiusstraße Bekleidungsartikel im Wert von 370,- Euro entwendet haben.

Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie der Mann mit einer weiteren Person das Geschäft betrat und Ware aus der Auslage mit in eine Umkleidekabine nahm. Im Anschluss passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als er vom Ladendetektiv kontrolliert wurde, trug er mehrere Kleidungsstücke aus dem Geschäft unter seiner Straßenkleidung.

Die Kontrolle der Personalien des Mannes durch ein Streifenteam der Wache GABI ergab, dass dieser derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Er wurde vorläufig festgenommen, ins Polizeipräsidium gebracht und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell