Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Montagvormittag (06.03.2023), in ein Reihenhaus an der Großenbuschstraße einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 09:30 Uhr durch Aufhebeln eines Gartentores in den Garten des Hauses und versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Eine Bewohnerin, die auf die Personen aufmerksam wurde, überraschte diese dabei. Als die Unbekannten sie an der Terrassentür wahrnahmen, flüchteten beide in Richtung Klausgarten. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zu ihrem Antreffen. Zu den Tatverdächtigen liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Erste Person: etwa 40-45 Jahre alt - etwa 1,70 m groß, normale bis kräftige Statur - kurze schwarze Haare - dunkel gekleidet

Zweite Person: etwa 40-45 Jahre alt - etwa 1,80 m groß - schlanke Statur - kurze schwarze Haare - bekleidet mit schwarzer Weste

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

