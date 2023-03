Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol- und Drogenkontrollen: Polizei ordnet fünf Blutproben an

Bonn (ots)

Am Mittwoch (08.03.2023) führten Einsatzkräfte der Bonner Polizei Verkehrskontrollen in der Bonner Nordstadt und in Bonn-Auerberg durch. Der Fokus der Kontrollen lag dabei auf Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinwirkung.

In der Zeit von 11:00 bis 19:00 Uhr kontrollierten 18 Beamtinnen und Beamte der Kradgruppe sowie der Polizeiwachen Duisdorf/Bornheim und Bad Godesberg an zwei Kontrollstellen an der Kölnstraße und An der Josefshöhe insgesamt 94 Personen und 78 Fahrzeuge.

In fünf Fällen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Es wurden Blutproben angeordnet und Ordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet. Bei elf Personen wurde ein Verstoß gegen die Gurtpflicht festgestellt. Zwei Fahrzeugführer führten ein Kraftfahrzeug, ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. In 27 weiteren Fällen mussten Kraftfahrzeugführende wegen diverser Verkehrsverstöße Verwarngelder entrichten oder es wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell