POL-WI: 13-Jähriger beraubt +++ Lenkräder ausgebaut +++ Weißer Smart gestohlen +++ Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Münzbehälter in Waschküche aufgebrochen

1. 13-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Albrecht-Dürer-Straße, 22.11.2022, 19.00 Uhr,

(pl)In der Albrecht-Dürer-Straße wurde einem 13-jährigen Jugendlichen am Dienstagabend Bargeld geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 19.00 Uhr vor dem Seiteneingang eines Hauses zunächst von einem 13-16 Jahre alten Jungen angesprochen und im weiteren Verlauf unter Vorhalten eines Messers aufgefordert worden, seine Wertsachen herauszurücken. Nachdem der 13-Jährige dem Räuber daraufhin das mitgeführte Bargeld übergeben habe, sei dieser mit der Beute zu Fuß geflüchtet. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ohne Erfolg. Der Räuber soll etwa 13-16 Jahre alt sowie ca. 1,65 Meter groß gewesen sein und einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Winterjacke sowie eine dunkle Cargo-Hose getragen haben. Er sei maskiert gewesen und habe die Kapuze des Pullovers über den Kopf gezogen gehabt. Vor der Tat soll der Räuber in Begleitung eines etwa gleichaltrigen, ca. 1,60 Meter großen, blonden Mädchens gewesen sein, welches eine weiße Winterjacke getragen habe. Etwa 15 Minuten später kam es dann in der Friedrich-Naumann-Straße zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 38-jährigen Mannes, wobei der Täter ebenfalls ein Messer als Drohmittel eingesetzt habe. Der Geschädigte ergriff in diesem Fall jedoch die Flucht, so dass der Räuber leer ausging. Der gescheiterte Räuber wurde als ca. 16-23 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schmächtig beschrieben. Er habe eine dunkle Jacke mit gesteppter Kapuze und eine dunkle Hose getragen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der beiden Vorfälle sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Lenkräder ausgebaut,

Wiesbaden, 21.11.2022, 16.00 Uhr bis 22.11.2022, 13.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag hatten es Autoaufbrecher in Wiesbaden auf die Lenkräder von vier geparkten BMW abgesehen. Die Täter schlugen im Bereich Schiersteiner Straße, Charles-de-Gaulle-Straße sowie Klopstockstraße zu und bauten die Lenkräder aus den betroffenen Fahrzeugen aus. In einem Fall ließen sie zusätzlich auch noch das festinstallierte Navigationsgerät sowie weitere Bedienelemente mitgehen. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Weißer Smart gestohlen,

Wiesbaden, Carl-Schuricht-Straße, 21.11.2022, 17.00 Uhr bis 22.11.2022, 08.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Dienstag einen in der Carl-Schuricht-Straße abgestellten Smart Electric Drive gestohlen. An dem weißen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-SR 507E angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, 20.11.2022, 15.30 Uhr bis 22.11.2022, 14.40 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag wurde ein Einfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein und ergriffen dann aber die Flucht, ohne offensichtlich etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Münzbehälter in Waschküche aufgebrochen, Wiesbaden, Moritzstraße, 22.11.2022, 17.55 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße wurden am Dienstagabend in der Waschküche die Münzbehälter aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet. Während die Höhe des Diebesguts auf rund 50 Euro beziffert wird, ist der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Sachschaden wesentlich höher und wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr. Hinweise nimmt das 4 Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

