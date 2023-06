Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Bienenvölkern

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 15. Juni 2023, gegen 16.00 Uhr und Freitag, den 16. Juni 2023, um 22.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus dem Kleeblattweg drei Bienenvölker. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe/Markhausen - Brand einer Industriehalle

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, um ca. 14:40 Uhr wurde in Friesoythe, Ortsteil Markhausen, in der Hauptstraße der Brand einer Halle gemeldet. Hier waren eine Industriehalle sowie eine angrenzende Garage in Brand geraten. Auch das Wohngebäude neben der Garage wurde dabei beschädigt. Außerdem wurde ein Pkw, welcher sich in der Garage befunden hat, zerstört. Für die Löscharbeiten musste die Hauptstraße gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe oder zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Gehlenberg, Friesoythe, Markhausen, Altenoythe, Scharrel, Molbergen und Peheim, sowie der ABC-Trupp des THW und der Feuerwehr sowie die Drohnengruppe Cloppenburg waren im Einsatz.

Barßel - Diebstahl von E-Bike

In der Zeit zwischen Samstag, den 17. Juni 2023, gegen 21.00 Uhr und Sonntag, den 18. Juni, um 02.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen im Bereich des Barßeler Hafens zwei Pedelecs entwendet. Es handelt sich hierbei um ein Pedelec der Marke Gazelle, Chamonix T10 und ein Flyer, Upstreet 3. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Brand einer Moorfläche

Am Donnerstag, den 22.Juni 2023, gegen 12.25 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand im Bereich des Ems-Dollart-Rings. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet hier eine ca. 1000 qm große Moorfläche in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit 3 Löschfahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht werden.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, den 21. Juni 2023, gegen 16.25 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Oldenburg mit seinem PKW die Industriestraße und wollte an der Einmündung zur Barßeler Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Autofahrer aus Friesoythe, der die Barßeler Straße befuhr und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der 32-jährige Autofahrer gegen den LKW eines 26-jährigen Friesoythes geschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21000 Euro.

