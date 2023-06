Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, zwischen 9.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines Pkw, welcher in der St.-Elisabeth-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen Montag, 19. Juni 2023 und Donnerstag, 22. Juni 2023, 8.47 Uhr gruben bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten im Garreler Weg/Ecke Boelckestraße aus der einbetonierten Halterung heraus und brachten diesen in ein nahegelegenes Waldstück, wo er durch einen Spaziergänger aufgefunden wurde. Die Unbekannte hatten den Automaten aufgebrochen und Zigaretten entwendet. In unmittelbarer Nähe des Fundortes wurde auch ein Anhänger aufgefunden, welcher zuvor im Garreler Weg entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Brand eines Gülleselbstfahrers

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, gegen 15.00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Löninger Straße. Hier war aus bislang unbekannter Ursache ein Gülleselbstfahrer in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juni 2023, 23.10 Uhr, und Donnerstag, 22. Juni 2023, 7.00 Uhr zerstörte eine bislang unbekannte Person eine Statue im Eingangsbereich eines Gastronomiebetriebes in der Mühlestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, gegen 11.10 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der Langen Straße in Richtung Cloppenburg. Die Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Schlüssel des Fahrzeugs sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, gegen 15.00 Uhr fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Lankumer Ring. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, gegen 21.23 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Sevelter Straße. Bei der Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin hatten sie den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, zwischen 19.00 Uhr und 20.20 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw die Osterstraße und kollidierte dort mit dem Außenspiegel eines BMW 530d, welcher auf einem dortigen Parkstreifen stand. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, um 21.35 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Trasporterfahrer aus Cloppenburg auf der B213 in Richtung Löningen auf der linken Fahrspur. Hier scherte plötzlich eine bislang unbekannte Person mit einem schwarzen Audi nach links aus, um einen LKW zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Transporterfahrer aus Cloppenburg nach links ausweichen und kollidierte hier mit der linksseitigen Leitplanke. Die andere Person entfernte sich von der Unfallstelle. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell