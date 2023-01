Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand auf ehemaligem Kasernengelände in Altenwalde - Ermittlungen lassen auf Brandstiftung schließen - weiterer Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Altenwalde. In der Nacht vom 20.11.2022 auf den 21.11.2022 kam es auf und vor dem ehemaligen Kasernengelände in Altenwalde zu zwei Bränden. Die ehemalige Unteroffiziersmesse sowie ein Sattelzug, welcher vor dem Kasernengelände geparkt war, gerieten hierbei in Brand. Die Unteroffiziersmesse wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven richtete hierzu eine Ermittlungsgruppe ein. Es wurden bereits zahlreiche Anwohnerbefragungen und weitere Ermittlungen durchgeführt. Unter anderem wurde der Brandort mehrfach zusammen mit einem Brandsachverständigen untersucht. Die Ermittlungen führten dazu, dass sowohl ein technischer Defekt als auch Umwelteinflüsse nicht brandursächlich gewesen sein können. Demnach muss derzeit von einer Brandstiftung am Sattelzug als auch an der ehemaligen Unteroffiziersmesse ausgegangen werden. Hinweise zur Motivlage des oder der unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor, es wird in alle Richtungen ermittelt.

Die Polizei Cuxhaven bittet nochmals eventuelle Zeugen sich zu melden. Konkret wird der Fahrzeugführende eines beigen BMW Mini mit schwarzem Dach gesucht. Dieser PKW habe zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr im Parkbereich der ehemaligen Kita in der Hinrich-Wilhelm-Kopf Straße geparkt. Der PKW sei dann losgefahren und in die Mecklenburger Straße eingebogen. Der Fahrer/die Fahrerin kann unter Umständen Angaben machen, die für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sind.

Der Fahrzeugführer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell