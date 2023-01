Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Einbruch in Schulgebäude +++ Unfallflucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag (05.01.2023) auf Freitag (06.01.2023) Zutritt zum Lichtenberg Gymnasium in der Schulstraße in Cuxhaven verschafft. Es wurden mehrere elektronische Geräte entwendet. Die Schadenssumme wird auf einen hohen vierstelligen Wert geschätzt. Zeugen, die in dieser Sache weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter Telefon 04721 5730 zu melden.

------------

Cuxhaven. Am Freitag, den 06.01.2023 ereignete sich gegen 08:00 Uhr auf der Haydnstraße in Cuxhaven ein Verkehrsunfall. Dabei kam die 59-jährige Unfallverursacherin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit ihrem Opel einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Honda. Die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, konnte jedoch ermittelt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw wird auf circa 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell